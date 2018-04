O DJ Avicii foi encontrado morto em Omã, avança o TMZ. Não se conhecem ainda quais as causas da morte do músico e produtor de 28 anos.

Em comunicado, uma representante do DJ afirma que o músico foi encontrado morto durante a tarde desta sexta-feira. "É com profunda tristeza que anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii. Foi encontrado morto em Muscat, Oman, esta sexta-feira à tarde. A família está destroçada e pedimos que respeitem a sua privacidade neste momento difícil. Não serão prestadas mais declarações", pode ler-se no comunicado escrito por Diana Baron.

Avicii era um dos DJs mais famosos do mundo. Figura de proa da cena EDM - Electronic Dance Movement -, dava ganhou vários prémios ao longo da carreira, tendo sido nomeado para 2 Grammys. Tinha acabado de ser nomeado por um Billboard Music Award para Melhor Disco de Dança e Eletrónica pelo seu EP "Avicii (01).". Entre os seus principais sucessos contam-se 'Wake Me Up!', 'You Make Me' e 'The Days'.

O músico sofria de pancreatite aguda causada parcialmente pelo consumo excessivo de álcool. Depois de lhe terem sido retirados a vesícula biliar e o apêndice em 2014, cancelou uma série de espetáculos. Avicii, que atuou várias vezes em Portugal, deixou de fazer digressões em 2016, mas continuou a produzir música.