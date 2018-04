O filme “O Homem que Matou Dom Quixote” vai estrear no Festival de Cannes, sendo o filme de encerramento do evento, anunciou a organização.

Com realização do britânico Terry Gilliam, o projeto vem sendo adiado há duas décadas, na sequência de problemas financeiros e até catástrofes naturais.



“O Homem que Matou Dom Quixote” deverá também estrear comercialmente em França no mesmo dia em que será exibido em Cannes, ou seja, a 19 de maio, segundo anunciou a organização do festival.



Porém, o português Paulo Branco, que há dois anos assinou contrato para produzir o filme, opõe-se, num diferendo legal, à sua exibição sem o seu consentimento. Paulo Branco garante que ainda é dono dos direitos de distribuição e realização do filme e que por isso pode impedir a sua estreia. Tribunais de França e Inglaterra já tomaram decisões a seu favor.



Recentemente, porém, os novos responsáveis pelo pela produção do filme, a Ukbar, garantiram que Paulo Branco não tem poder para impedir a sua exibição.



“O Homem que Matou Dom Quixote” conta, na sua versão atual, com os atores Adam Driver e Jonathan Pryce.