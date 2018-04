Will Smith partilhou um vídeo em que recorda "a primeira e única vez" que se encontrou com o seu ídolo, Michael Jackson.

A situação ocorreu nos BET Awards, em Los Angeles, no ano de 2002. Will Smith já tinha avistado Jackson várias vezes, mas não encontrou propósito de o interpelar. Quando finalmente se preparava para ir ao encontro da estrela pop, viu-se envolvido numa altercação provocada por Suge Knight, patrão da Death Row Records. Subitamente, o ator e rapper foi empurrado por um segurança para uma despensa repleta de esfregonas e "lâmpadas de interrogatório" penduradas no teto, descobrindo rapidamente que não estava sozinho: Michael Jackson também estava ali retido.

Ao longo do vídeo, Smith interpreta também o 'papel' de Michael Jackson e revela que falou com o seu herói sobre banda-desenhada, mas não conseguiu fazer-lhe as perguntas que sempre quis fazer, como "também dá para fazer 'moonwalking' para a frente?" ou "de que é feita a tua luva?". Veja o vídeo: