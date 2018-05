Depois de David e Mickael, há mais um membro do clã Carreira a mostrar querer seguir as pisadas de Tony: Sara Carreira, filha do cantor.

No Instagram, e como forma de celebrar o Dia Mundial da Voz, Sara Carreira publicou uma versão de "Anda Comigo Ver os Aviões", canção dos Azeitonas, de Miguel Araújo.

O vídeo já foi visto mais de 35 mil vezes, e conta com vários comentários elogiosos à voz de Sara Carreira. Veja aqui: