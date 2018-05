O novo álbum de Father John Misty, God's Favourite Customer, só foi anunciado esta semana, mas já foi parar à internet.

Tudo porque a Apple Music disponibilizou o disco por engano, durante breves instantes, e em regime de streaming logo após ser conhecida a data do seu lançamento.

O músico já reagiu a este engano, partilhando um meme nas redes sociais onde se pode ler "quando o teu álbum cai na net um mês antes".

God's Favourite Customer tem data de edição marcada para o dia 1 de junho, e já há duas canções novas para ouvir: "Just Dumb Enough to Try" e "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All".