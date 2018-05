Mariza regressa aos álbuns no próximo mês de maio.



Segundo informação disponibilizada pela sua editora, a fadista revelará, já no próximo dia 27 de abril, dois temas novos: 'Quem Me Dera' e 'Trigueirinha'.



Se 'Trigueirinha' tem música de Jorge Fernando e letra de António Vilar da Costa, 'Quem Me Dera' é da autoria do angolano Matias Damásio, conhecido por êxitos como 'Loucos'.



A acompanhar Mariza em estúdio estiveram os músicos José Manuel Neto e Pedro Jóia e o produtor Javier Limón, com quem já vem colaborando há alguns discos.