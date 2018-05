Marilyn Manson revelou ter sido banido do festival de Coachella, não adiantando no entanto os motivos para tal.

Após ter sido anunciado como convidado especial dos X Japan, que atuarão em Coachella este sábado, o músico disse no Instagram que "nunca pensei vir a tocar num festival do qual fui banido".

A organização do festival de Coachella, que se volta a realizar no próximo de fim de semana, não comentou ainda as declarações de Marilyn Manson.