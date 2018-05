Kanye West voltou ao Twitter para publicar um livro em tempo real.

Segundo o rapper, esta decisão de publicar um livro através daquela rede social parte "de uma vontade inata de me exprimir", e não por motivos financeiros.

A revelação de que as publicações de Kanye West no Twitter constituem "um livro" surge após o rapper ter dito, em nova entrevista, estar a trabalhar num "livro de filosofia" intitulado Break the Simulation.

"Nenhum editor me irá dizer o que colocar onde ou quantas páginas escrever", acrescentou.

Entre os "parágrafos" deste livro contam-se frases como "a vossa imaginação é melhor que qualquer filme", "façam coisas que amam e se não as amam verdadeiramente deixem de as fazer" e "não acredito no conceito de 'inimigo'".

Diz ainda Kanye West que irá trabalhar no livro "quando me apetecer", referindo-se depois a si próprio na primeira pessoa do plural: "temos tantas ideias e tantas coisas que queremos exprimir".