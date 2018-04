O baixista dos Bauhaus, David J, e o vocalista Peter Murphy estão a apresentar um espectáculo em que se celebra o 40º aniversário da banda. É esse espectáculo que poderá ser apreciado no festival EDP Vilar de Mouros. Da formação original ficam a faltar Daniel Ash, guitarrista, e Kevin Askins, baterista.

De entre o reportório a apresentar contam-se temas como como “Bela Lugosi’s Dead”, “In The Flat Field”, “She’s In Parties”, “Kick In The Eye” e “Ziggy Stardust”, o clássico de David Bowie.

Também John Cale está confirmado para esta edição do festival.

Relembre-se que outros nomes anunciados são os dos Pretenders, PiL, Los Lobos e Human League.

O festival decorre entre 23 e 25 de agosto. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e custam €35 (um dia) e €70 (passe)