A cantora portuguesa Isaura revelou esta semana mais duas canções a incluir no seu álbum de estreia, que chega em junho.

'Don't Shoot' e 'Gone Now' são as duas “metades“ daquilo que Isaura descreve como um single duplo.

Se 'Don't Shoot', produzido por Karetus e Isaura, é “uma canção mais uptempo sobre o quotidiano”, 'Gone Now', com produção de Fred Ferreira, revela-se “mais profunda, mais íntima, sobre o processo inacabado de lidar com a perda de alguém que amamos”.

“Human”, o álbum de estreia de Isaura, sai a 8 de junho e já deu origem aos singles 'I Need Ya', 'The Crossover' e 'Busy Tone'.

Veja aqui a entrevista da BLITZ com Isaura, que é autora de 'O Jardim', a canção que venceu o Festival da Canção, na voz de Cláudia Pascoal.