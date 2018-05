A irmã de Mariah Carey, Alison Carey, acusou a cantora de não a apoiar num dos momentos mais complicados da sua vida.

Em entrevista ao Sun Online, Alison Carey afirmou que nem Mariah, nem nenhum outro membro da sua família a ajudou financeiramente, com os 3900 dólares (3100 euros) de que precisa para comprar dentes falsos, após ter sido alvo de uma agressão com um bastão de basebol.

O ataque forçou-a a ficar no hospital durante várias semanas, levando-a a perder o apartamento onde então morava.

Alison, de 56 anos, tem lutado contra a dependência de drogas desde os 20 anos, mas há dois anos que não consome. A irmã de Mariah Carey é, também, seropositiva.

"Não consigo pagar as minhas contas. Na grande maioria dos meses não tenho, sequer, senhas de alimentação suficientes para comprar comida", explicou.

No hospital, "disseram-me que preciso de uma dentadura, mas não tenho dinheiro para a comprar. Pedi ajuda a um dos meus filhos e ele rejeitou-me".

Dizendo-se abandonada pela família, Alison revelou ainda que, no passado, ajudou financeiramente a irmã. "A Mariah e a minha mãe estavam prestes a ficar sem casa, e eu esvaziei as minhas poupanças no banco para que não se tornassem sem-abrigo", disse.

Um representante de Mariah Carey já comentou as declarações de Alison, dizendo que a cantora "gastou centenas de milhares de dólares" na irmã e nos filhos desta.