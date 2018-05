Colegas de universidade em Boston, no Berklee College of Music, o músico (e também argumentista de BD e realizador de cinema) Filipe Melo e o franco-britânico James Huart colaboraram no conceito e na criação de um jogo que "de uma forma dinâmica e acessível, ajudasse a apurar o ouvido musical".

"Quando o Filipe Melo me falou que tinha um conceito diferente para o ensino de música, achei que daria um ótimo jogo para todos os níveis e idades", explica em comunicado de imprensa James Uhart, responsável por várias aplicações ao ensino da música e programador desta aplicação.

"Depois de muitos anos a ensinar treino auditivo, senti que faltava uma ferramenta de aprendizagem natural, intuitiva e acessível para melhorar o ouvido. O solfejo e o estudo de intervalos é, normalmente, associado a algo aborrecido. Era isso que queríamos tentar mudar", afirma Filipe Melo, também professor na Escola Superior de Música de Lisboa.

Ear Cat estará disponível na Google Play Store e na App Store e será gratuita durante uma semana a partir de 19 de abril. Veja aqui o vídeo de apresentação: