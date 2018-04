Foi divulgada a versão original da canção 'Nothing Compares 2 U', de Prince, gravada em 1984 e mantida até agora nos famosos arquivos do artista. A canção é acompanhada por um vídeo com imagens de arquivo também inéditas, com Prince & The Revolution a ensaiarem no verão daquele ano no Minnesota.

A canção, idealizada por Prince para o projeto paralelo The Family, foi lançada no único álbum lançado pela banda em 1985. Contudo, na voz de Prince só se conhecia até agora uma versão ao vivo com Rosie Gaines.

'Nothing Compares 2 U' tornar-se-ia um grande sucesso na voz de Sinéad O'Connor, que em 1990 apresentou uma versão da canção co-produzida por Nellee Hooper.

Na versão original que agora se conhece, Prince toca todos os instrumentos, exceto o saxofone, a cargo de Eric Leeds. As vozes de apoio são de Susannah Melvoin e Paul 'St. Paul' Peterson, que fizeram parte da Family.