Os delegados do Ministério Público do condado de Carver, no estado do Minnesota, irão anunciar hoje se a morte de Prince foi puramente acidental ou se alguém poderá vir a ser implicado na mesma.

O anúncio sucede-se a dois anos de investigação à morte do músico, ocorrida a 21 de abril de 2016, em sua casa em Chanhassen, devido a uma overdose de drogas.

Um relatório toxicológico, publicado há algumas semanas, mostrou que Prince uma concentração elevada de fentanil, um opióide muito poderoso, no seu sangue: 67,8 microgramas por litro.

As autoridades norte-americanas fizeram buscas à casa de Prince, investigando também os seus contatos telefónicos e por e-mail de forma a saber como terá o músico arranjado a droga, já que não possuía qualquer receita médica.