O músico Janeiro, que recentemente se deu a conhecer a um público mais vasto, ao participar no Festival da Canção, anunciou que o tema que levou ao certame - '(sem título)' - fará parte do seu disco de estreia, a ser editado em breve.



A canção já tem, também, um vídeo oficial. Veja-o aqui e recorde a participação de Janeiro no Festival da Canção.

Até agora, Janeiro revelou dois temas do seu disco, que promete vir a ser influenciado pela bossa nova, pelo jazz e pela música eletrónica. Conheça aqui a outra canção já conhecida, 'Canção Para Ti'.

A 19 de maio, Janeiro toca no Museu da Música, em Lisboa. A 23 do mesmo mês, atua no Teatro de Vila Real, Café Concerto.