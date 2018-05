Kim Thayil e Matt Cameron, antigos guitarrista e baterista dos Soundgarden, deverão tocar juntos em junho, no festival Northside, na Dinamarca.

Esta será a primeira vez que os ex-companheiros de Chris Cornell, falecido em maio do ano passado, atuam juntos desde a morte do vocalista.



Kim Thayil e Matt Cameron vão integrar um supergrupo formado para assinalar o 50º aniversário de “Kick Out the Jams”, dos MC5.



O baixista Ben Shepherd não se deverá juntar à atuação.

Desde a morte de Chris Cornell, os Soundgarden não voltaram a dar concertos, nem mostraram música nova.