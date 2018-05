Os X-Wife apresentam ao vivo o seu quinto álbum, "X-Wife", a 21 de abril no Estúdio TimeOut, em Lisboa, e a 28 no Hard Club, no Porto.

Sem álbum novo desde 2011, o grupo regressou ao ativo em 2015 com o single 'Movin' Up' (também incluído no álbum editado no início de abril), a que se sucedeu "This Game", apresentado já este ano. Projetos como White Haus (de João Vieira) e Mirror People (de Rui Maia), bem como participações em discos e concertos de outras bandas (Best Youth, We Trust, There Must Be a Place e PZ, no caso de Fernando Sousa), ocuparam os membros da banda ao longo dos últimos anos.

Os concertos começam às 22h00 e os bilhetes custam 10 euros no Porto e 12 euros em Lisboa.

Recorde-se que o novo álbum dos X-Wife foi um dos destaques do programa EM ESTREIA, da BLITZ, a 6 de abril. Veja a partir dos 14 minutos e 18 segundos:

Veja o videoclip do single "This Game", realizado pelo também músico André Tentugal (We Trust):