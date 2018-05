Princess Nokia é uma das novas confirmações para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, que se realiza de 19 a 21 de julho.

A rapper, que tem dado que falar desde o lançamento do seu álbum de estreia, 1992 Deluxe, pela reputada Rough Trade Records, irá apresentar-se no Palco EDP no dia 20 de julho.

Para além de Princess Nokia, também os Parcels (19 de julho, Palco EDP) e The Alchemist (20 de julho, Palco Somersby) foram confirmados no Super Bock Super Rock, juntando-se assim a nomes como os The xx, The Vaccines ou Justice.

O Super Bock Super Rock irá regressar ao Parque das Nações para a sua edição de 2018, estando os bilhetes à venda nos locais habituais a preços que vão dos 55 euros (diário) aos 109 euros (passe).

Confira o cartaz anunciado até agora:

19 de julho

Palco Super Bock

The xx

Justice

Palco EDP

Lee Fields & the Expressions

The Vaccines

Torres

Parcels



Palco LG by SBSR

Mirror People

Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo

Vaiapraia e as Rainhas do Baile

Palco Somersby

Mahalia

20 de julho

Palco Super Bock

Travis Scott

Anderson .Paak & The Free Nationals

Slow J

Palco EDP

Tom Misch

Oddisee & Good Company

Olivier St. Louis

Princess Nokia

Palco Somersby

Pierre Kwenders

The Alchemist



Palco LG by SBSR

Ermo

Luís Severo

Virtus

21 de julho

Palco Super Bock

Benjamin Clementine

Julian Casablancas & The Voidz

Palco EDP

Sevdaliza

Baxter Dury

Jorja Smith



Palco LG by SBSR

Pop Dell' Arte

Keep Razors Sharp

Sunflowers

Palco Somersby

Sofi Tukker