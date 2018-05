"Madeira", novo álbum dos PAUS, entrou para a liderança do top nacional de vendas de álbuns, com os Thirty Seconds to Mars a ficarem logo atrás com o novo "America". O terceiro lugar é ocupado pela líder da semana passada, Raquel Tavares, e o disco "Roberto Carlos por Raquel Tavares".

São várias as novas entradas na tabela esta semana. Além dos PAUS e Thirty Seconds to Mars registam-se ainda as seguintes novidades: "Dear Future" dos Happy Mess (14º); "Fingertips 15" dos Fingertips (23º); "Original Album Series" de Compay Segundo (33º); "Combat Sports" dos Vaccines (35º); "Virtue" dos Voidz (44º); e "Manhã Florida" de Nancy Vieira (46º).

1. PAUS - Madeira

2. Thirty Seconds to Mars - "America"

3. Raquel Tavares - "Roberto Carlos por Raquel Tavares"

4. Rodrigo Leão - "O Aniversário"

5. Fernando Daniel - "Salto"

6. Maria Vasconcelos - "As Canções da Maria - Especial História de Portugal"

7. D.A.M.A. - "Lado a Lado"

8. Calema - "A Nossa Vez"

9. Sérgio Godinho - "Nação Valente"

10. Ana Moura - "Best Of"

"God's Plan" de Drake passa mais uma semana na liderança do top de streaming, mas "Faz Gostoso" de Blaya sobe até à segunda posição. Em terceiro lugar está "Call Out My Name" de Weeknd.

1. Drake - 'God's Plan'

2. Blaya - 'Faz Gostoso'

3. The Weeknd - 'Call Out My Name'

4. Nicky Jam & J. Balvin - 'X'

5. Marshmello & Anne-Marie - 'Friends'

6. Post Malone feat. Ty Dolla $ign - 'Psycho

7. Dua Lipa - 'IDGAF'

8. Kendrick Lamar & SZA - 'All the Stars

9. Khalid & Normani - 'Love Lies'

10. Xxxtentacion - 'Sad!'