O ex-One Direction Liam Payne falou sobre uma eventual reunião da boy band britânica. Em declarações ao site alemão Promiflash, o cantor disse: "acho que vai acontecer algures no futuro distante".

"Já falámos todos sobre esse assunto e há o sonho de fazer um concerto fantástico", acrescentou Payne, antes de defender que o sucesso individual de cada um dos ex-elementos é mais uma razão para se reunirem.

O cantor diz também que o sucesso que os cinco cantores estão a ter com as suas carreiras a solo foi uma forma de os One Direction se tornarem ainda maiores: "é a única forma que tínhamos de ser ainda maiores. Não havia outra forma de termos mais sucesso, pois não? Só mesmo sendo bons individualmente".