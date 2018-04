O baterista dos Pink Floyd, Nick Mason, formou um novo supergrupo ao qual deu um nome inspirado pela sua antiga banda: Nick Mason's Saucerful of Secrets.

A banda, que conta para além de Mason com elementos dos Spandau Ballet e dos The Blockheads, irá interpretar temas do início de carreira dos Pink Floyd em quatro concertos, que terão lugar em Londres no próximo mês.

"Esta será uma oportunidade única para ouvir os primeiros trabalhos dos Pink Floyd ao vivo, incluindo temas de álbuns como The Piper At the Gates of Dawn e A Saucerful of Secrets", explicou a banda, em comunicado.

Estes concertos marcam o regresso do baterista aos palcos seis anos após a sua última apresentação ao vivo, na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012, que se realizaram na capital britânica.