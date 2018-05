Myles Sanko é a nova confirmação internacional do Vodafone Paredes de Coura. Ao cartaz do festival minhoto, juntam-se também agora os portugueses X-Wife, Ermo e Smartini.

O Vodafone Paredes de Coura regressa à Praia Fluvial do Taboão nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto. Os passes gerais estão à venda nos locais habituais pelo preço único de 100 euros. Este é o cartaz confirmado até ao momento:

16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead

18 de agosto

Arcade Fire



+ Myles Sanko

X-Wife

Ermo

Smartini

Kevin Morby

Imarhan

Pussy Riot

Marlon Williams

Lucy Dacus

Linda Martini

The Legendary Tigerman

Surma

Keep Razors Sharp

Slowdive

Big Thief

King Gizzard & the Lizard Wizard

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man

Dead Combo com Mark Lanegan

Frankie Cosmos

Jungle