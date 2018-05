Há uma nova guerra no mundo do rock, envolvendo Wes Borland (Limp Bizkit) e Aaron Lewis (Staind).

Os dois músicos, antigos amigos, têm trocado palavras menos simpáticas ao longo dos últimos meses, e esta semana subiram a parada.

Tudo começou quando Wes Borland atacou Lewis no podcast Talk Toomey, em dezembro, relatando uma experiência que teve com o vocalista dos Staind num aeroporto e chamando-lhe "idiota".

"Disse-lhe que ia para casa, para Los Angeles. E ele respondeu para me lembrar das minhas origens, que a Flórida é que era a minha casa [Borland cresceu em Jacksonville, na Flórida]. Mandei-o pastar e nunca mais lhe falei", revelou então.

"Ele é um arrogante do caraças, desejo-lhe o pior. Mal pude acreditar na audácia que ele teve em dizer-me aquilo, no pretensiosismo dele, de alguém que se julga um rapaz do campo e é natural do Illinois".

Esta semana, durante um concerto em Las Vegas, Lewis respondeu. Dedicando "Outside", um dos grandes êxitos dos Staind, ao vocalista dos Limp Bizkit, Fred Durst, Lewis dirigiu-se a Wes Borland como "alguém que tem, obviamente, muitas coisas a dizer em relação à minha pessoa. Ele que se lixe", rematou.

Aaron Lewis contou, também, a sua própria versão dos factos. "Disse-lhe para não se esquecer de onde é natural. Ele é de Jacksonville, Flórida. Não de Los Angeles, Califórnia. É uma pessoa real. Não é uma pessoa de plástico, destruída, como as que vivem em Los Angeles", disse.

"Por ter lembrado o meu mano, uma das pessoas responsáveis por eu estar aqui neste palco, das suas origens, [aparentemente] sou a pessoa mais miserável a caminhar pela face da terra. Por isso, Wes Borland, vai-te lixar, dedico esta canção exclusivamente ao Fred".

Comentários que já tiveram resposta do guitarrista, que no Instagram partilhou uma mensagem privada onde diz "espero que isto signifique que nunca mais terei que o aturar".