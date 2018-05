O concerto de Beyoncé no festival de Coachella, no passado fim de semana, foi visto em direto, no YouTube, por quase meio milhão de espectadores.



Estes números fazem do espetáculo da norte-americana o mais visto de sempre, na história do festival californiano, e também a atuação musical num festival com mais espectadores online de que há registo.



Segundo os mesmos dados, o primeiro fim de semana de Coachella atraiu espectadores de 232 países, ultrapassando os 40 milhões de visualizações.