Joshua Tillman, mais conhecido como Father John Misty, irá editar este ano um novo álbum.

Intitulado God's Favourite Customer, o álbum será o sucessor de Pure Comedy, lançado há um ano, e deverá estar disponível a partir do dia 1 de junho.

God's Favourite Customer irá conter 10 faixas, incluindo "Mr. Tillman", que vinha apresentando ao vivo, e "Just Dumb Enough to Try" e "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All", partilhadas esta semana pelo músico.

Em entrevista à revista Uncut, Father John Misty comparou este novo álbum a I Love You, Honeybear, de 2015, "mas sem o cinismo todo".

Recorde-se que o músico norte-americano irá regressar a Portugal em junho, atuando no festival NOS Primavera Sound no dia 7 desse mês.

Veja aqui a capa de God's Favourite Customer e o alinhamento do álbum:

01. Hangout at the Gallows

02. Mr. Tillman

03. Just Dumb Enough to Try

04. Date Night

05. Please Don’t Die

06. The Palace

07. Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All

08. God’s Favorite Customer

09. The Songwriter

10. We’re Only People (And There’s Not Much Anyone Can Do About That)