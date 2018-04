O regresso dos Radiohead à Argentina, país onde não tocavam há quase uma década, poderia ter corrido mal - mas acabou com um momento para mais tarde recordar, graças a Thom Yorke.

O vocalista dos Radiohead acalmou a multidão durante uma pausa no concerto, devido a danos provocados numa das grades de segurança, com uma versão a capella de "The Gloaming", tema de Hail to the Thief (2003).

Veja aqui o momento: