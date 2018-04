Kendrick Lamar é o vencedor deste ano do Prémio Pulitzer de Música, que é anualmente entregue a músicos e compositores norte-americanos.

O rapper tornou-se no primeiro músico que não do campo do jazz ou da música clássica a conquistar este prémio, devido a DAMN., álbum que editou em 2017.

O álbum foi descrito pelo júri do Prémio Pulitzer como "uma virtuosa coleção de canções, unificadas pela sua autenticidade vernacular e dinamismo rítmico, que cria pequenas histórias comoventes que captam a complexidade da vida afro-americana moderna".

Os Prémios Pulizer de Música começaram a ser atribuídos em 1943. Ao longo da sua história, foram entregues a nomes como Charles Ives, Wynton Marsalis e Ornette Coleman.