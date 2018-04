A vencedora do Festival da Eurovisão em 2014, Conchita Wurst, revelou ser seropositiva.

A admissão surge após um ex-namorado da cantora ter ameaçado vir a público com essa informação. "Não irei dar a ninguém o direito de me aterrorizar ou afetar a minha vida", escreveu, no Instagram.

"Desde que fui diagnosticada que tenho recebido tratamento médico, e durante muitos anos, sem interrupções, tenho estado abaixo do limite de deteção - o que significa que sou incapaz de transmitir o vírus", continuou.

Conchita Wurst explicou, ainda, que só não revelou ser seropositiva mais cedo para proteger a sua família. "E, além disso, é uma informação apenas relevante para as pessoas com quem poderia vir a ter contato sexual", rematou.

A cantora agradeceu, ainda, aos seus fãs e garante estar agora "mais forte, mais motivada e mais liberta que nunca".