"O Jardim", tema de Isaura e Cláudia Pascoal que irá representar Portugal na edição deste ano do Festival da Eurovisão, é considerado pelo jornal inglês Telegraph como a quinta melhor canção do evento.

Escrevendo que Portugal, com a vitória de Salvador Sobral em 2017, "deu o mote" para que muitos países passassem a competir com canções cantadas na sua própria língua, o Telegraph descreve "O Jardim" como um tema "estonteantemente íntimo e contemporâneo". E coloca no ar a questão: "conseguirá Portugal ganhar pelo segundo ano consecutivo?".

Para além de Portugal, o top 10 das melhores canções da Eurovisão para o Telegraph é formado pela França, Finlândia, Suécia, Reino Unido, Áustria, Lituânia, Estónia, República Checa e Israel, esta em primeiro lugar. "Toy", de Netta Barzilai, tem sido apontada como a grande favorita a vencer Festival da Eurovisão.

Nos últimos lugares ficaram a Islândia, São Marino, Croácia e Montenegro, num total de 43 canções.