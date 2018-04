O programa de televisão finlandês De Eurovisa colocou Portugal no penúltimo lugar, numa avaliação de todos os temas que irão passar pela edição deste ano do Festival da Eurovisão.

Os quatro jurados do De Eurovisa avaliaram todas as canções com notas de 0 a 10, tendo "O Jardim", de Isaura e Cláudia Pascoal, terminado no 42º lugar, apenas à frente da concorrente de São Marino.

"O Jardim" foi, aliás, a única canção em todos os cinco episódios do programa que recebeu 0 pontos por parte de um dos jurados.

Este é mais um indicador que não favorece a participação portuguesa na edição deste ano do Festival da Eurovisão, que apenas obteve dois votos entre as organizações de fãs do Eurofestival, e que não passa, há vários dias, do 17º lugar do ranking das casas de apostas.

Esta é uma classificação que contempla todos os concorrentes. No Festival da Eurovisão, 37 destes 43 países irão submeter-se a meias finais, sendo a final composta por 26 países (para a qual Portugal está automaticamente apurado por ser organizador do certame este ano).

Veja aqui a classificação final do De Eurovisa, compilada pelo website ESC Portugal:

1.º Israel - 39 pontos (10,10,9,10)

2.º França - 36 pontos (10,10,9,7)

3.º Finlândia - 35 pontos (9,8,9,9)

4.º Geórgia - 33 pontos (9,8,8,8)

5.º Áustria - 32 pontos (8,6,8,10)

6.º Dinamarca - 32 pontos (7,9,6,10)

7.º Itália - 30 pontos (8,8,7,7)

8.º Albânia - 29 pontos (8,9,8,4)

9.º Holanda - 29 pontos (9,4,10,6)

10.º Reino Unido - 29 pontos (6,7,8,8)

11.º Hungria - 28 pontos (10,7,4,7)

12.º Suécia - 28 pontos (7,7,5,9)

13.º Irlanda - 26 pontos (5,6,7,8)

14.º Moldávia - 26 pontos (10,8,3,5)

15.º Espanha - 25 pontos (8,9,2,6)

16.º Austrália - 24 pontos (6,9,5,4)

17.º Montenegro - 24 pontos (6,5,6,7)

18.º República Checa - 24 pontos (7,9,7,1)

19.º Grécia - 23 pontos (6,7,5,5)

20.º ARJ Macedónia - 22 pontos (7,5,2,8)

21.º Chipre - 22 pontos (4,5,6,7)

22.º Alemanha - 22 pontos (5,7,3,7)

23.º Sérvia - 22 pontos (4,6,8,4)

24.º Azerbaijão - 21 pontos (4,5,3,9)

25.º Polónia - 21 pontos (4,3,8,6)

26.º Croácia - 20 pontos (7,5,7,2)

27.º Noruega - 20 pontos (4,1,6,9)

28.º Roménia - 20 pontos (7,6,5,2)

29.º Suíça - 20 pontos (8,5,3,4)

30.º Eslovénia - 19 pontos (5,5,5,4)

31.º Bélgica - 18 pontos (4,6,6,2)

32.º Letónia - 17 pontos (3,4,4,6)

33.º Rússia - 17 pontos (5,3,7,2)

34.º Islândia - 16 pontos (5,4,5,2)

35.º Malta - 16 pontos (4,2,5,5)

36.º Arménia - 14 pontos (2,6,5,1)

37.º Bielorrússia - 14 pontos (3,2,3,6)

38.º Lituânia - 13 pontos (4,2,3,4)

39.º Bulgária - 11 pontos (3,4,2,2)

40.º Estónia - 11 pontos (2,7,1,1)

41.º Ucrânia - 11 pontos (2,3,2,4)

42.º Portugal - 7 pontos (2,4,0,1)

43.º São Marino - 5 pontos (1,1,2,1)