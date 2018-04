Ao longo do dia de hoje, diversos bilhetes para festivais, concertos e outros espetáculos serão vendidos a preços mais reduzidos.

Esta é uma iniciativa apoiada pela APEFE - Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos -, que esta semana lançou uma petição para que o IVA aplicado aos bilhetes para espetáculos ao vivo desça de 13% para 6%.

Os signatários desta petição defendem que, caso se verificasse essa mesma redução no IVA, também os preços dos bilhetes seriam mais reduzidos.

Entre os espetáculos e festivais que hoje têm bilhetes mais baratos à venda contam-se o NOS Alive, o NOS Primavera Sound, o MEO Marés Vivas, Iron Maiden na Altice Arena e LCD Soundsystem no Coliseu, entre outros. Veja aqui alguns dos principais eventos musicais numa lista que não esgota todos os espetáculos alvo de redução de preço:

Amélia Muge - Cine-Teatro Garret

Ara Malikian - Casino Estoril

Ben Harper - Aula Magna

Ben Howard – Fusion Arts Festival

Beth Dito – Capitólio

Celeste Rodrigues - Teatro Tivoli BBVA

Chico Buarque - Coliseu Porto & Coliseu Lisboa

Clã para Supernovos - Teatro Villaret

Cristina Branco - Teatro Tivoli BBVA & Casa Da Música

Dead Combo - Casa Da Música

Deejay Kamala 2.0 – Coliseu Lisboa

Diabo Na Cruz - Coliseu Porto

Elisa Rodrigues – Capitólio

Erlend Oye Acoustic Tour – Capitólio

Feist – Coliseu Lisboa

Festival Paredes de Coura – Paredes de Coura

Forever King Of Pop - Campo Pequeno

Groove Braga - Forum Braga

Iron Maiden – Altice Arena

João Pedro Pais - Coliseu Lisboa

José Gonzalez & The String Theory

Kiss – Estádio Municipal de Oeiras

LCD Soundsystem - Coliseu Lisboa

Lenny Kravitz - Altice Arena

Mallu Magalhães | Coliseu Lisboa & Coliseu Porto

Marilyn Manson - Campo Pequeno

Mariza - Coliseu Porto & Multiusos Guimarães

MEO Marés Vivas - V. N. Gaia

Mercury Rev - Lux Frágil

Natiruts - Coliseu Lisboa & Coliseu Porto

NOS Alive’18 – Passeio Marítimo de Algés

NOS Primavera Sound – Porto

Ozzy Osbourne - Altice Arena

Paulo De Carvalho - Casino Estoril

Peter Broderick - Teatro Tivoli BBVA

Rhys Lewis – Capitólio

Rock In Rio 2018 – Parque da Bela Vista

Rodrigo Leão – Teatro Tivoli BBVA & Coliseu Porto

Rui Massena - Teatro Tivoli BBVA & Casino Estoril

Rui Veloso - Multiusos Guimarães

Scorpions – Estádio Municipal de Oeiras

Stone Sour – Coliseu Lisboa

The Jesus And Mary Chain – Fusion Arts Festival

Thirty Seconds To Mars - Forum Braga & Altice Arena

Vetusta Morla – Coliseu de Lisboa

Xavier Rudd - Aula Magna & Hard Club