A série de televisão Mad About You (Doido Por Ti, em Portugal) irá regressar este ano ao pequeno ecrã.

Segundo o website Entertainment Weekly, os dois atores principais da série, Paul Reiser e Helen Hunt, já chegaram a acordo com a Sony Pictures Television para o regresso da série, bem como o co-criador da mesma, Danny Jacobson.

Esta é uma de várias séries de televisão dos anos 90 que foram "ressuscitadas" nos últimos anos, como "Roseanne" e "Will & Grace". Ainda não é conhecida a data de estreia para esta nova temporada de "Mad About You".

A série foi transmitida, originalmente, no canal de televisão norte-americano NBC de 1993 a 1999. Em Portugal, foi transmitida pela TVI de 1996 a 1999 e pela SIC Mulher de 2004 a 2005.

Recorde aqui o genérico da série: