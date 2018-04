Poderá parecer um conceito estranho para quem já nasceu com telemóveis e internet por perto mas, ao longo dos anos 80 e 90, era através das páginas do BLITZ que se tentava a sorte - para descobrir alguém que partilhasse a paixão pela mesma banda, para trocar material sobre os artistas favoritos ou vender instrumentos musicais e, claro está, para tentar encontrar uma cara-metade.



Na secção Pregões e Declarações, composta por mensagens enviadas por correio para a redação, adolescentes melómanos trocavam mimos, nem sempre amigáveis - além das “mensagens suaves”, dos “amores”, das “trocas” e dos “pensamentos ociosos”, a coluna das “polémicas” albergava discussões acesas sobre os méritos - ou deméritos - das bandas mais badaladas, e também do próprio BLITZ, claro está.



Esta semana, viajamos até abril de 1993 para descobrir o que animava os leitores do BLITZ há 25 anos. Aqui ficam alguns dos nossos achados, na edição de 13 de abril de 1993.