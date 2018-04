Luís Figueiredo, autor do arranjo de cordas da canção "Amar Pelos Dois", canção que Luísa Sobral compôs para a voz do irmão Salvador Sobral e que saiu vencedora do Festival da Eurovisão no ano passado, é o responsável pela banda sonora original do mesmo certame, que este ano se realiza em Lisboa.

A RTP endereçou convites a 7 compositores portugueses de várias áreas musicais para a criação de banda sonora original. Luís Figueiredo foi o autor escolhido, sendo agora também o diretor e produtor musical da obra, dirigida pelo maestro António Lourenço e executada pela Orquestra Filarmonia das Beiras. Para além dos habituais instrumentos de orquestra, ouvem-se os tipicamente portugueses cavaquinho e guitarra portuguesa.

A final do Festival da Eurovisão 2018 tem lugar a 12 de maio na Altice Arena, em Lisboa. Portugal estará representado com 'O Jardim', canção composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal.