Na sequência da petição para que o IVA aplicado aos bilhetes de espetáculos ao vivo desça de 13% para 6%, na próxima sexta-feira, 13 de abril, centenas de bilhetes para festivais estarão à venda por preços inferiores ao normal. “Como se o IVA fosse de 6% e não os atuais 13%”, disse ao Público Álvaro Covões, da promotora Everything is New.



A medida irá abranger bilhetes de festivais como o NOS Alive, Rock in Rio Lisboa, Marés Vivas e Vodafone Paredes de Coura, mas também entradas para peças de teatro.



O objetivo passa por provar que, se o IVA fosse de 6%, o preço dos bilhetes seria mais baixo, explicou àquele jornal Álvaro Covões, que também é vice-presidente da APEFE, Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos, responsável pela petição.



Para o empresário, não faz sentido que, “com os números fantásticos da economia portuguesa”, o IVA não volte aos valores pré-troika.