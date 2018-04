Faltam poucos dias para o regresso dos Arcade Fire a Portugal. A banda canadiana irá atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 23 de abril.

O concerto, que servirá para apresentar ao vivo os temas do seu álbum mais recente, Everything Now, já se encontra esgotado.

Ao longo dos últimos dias, os Arcade Fire têm andado em digressão pelo Reino Unido, passando ainda por Frankfurt (Alemanha), Antuérpia (Bélgica) e Barcelona (Espanha) antes de aterrar em Lisboa.

Tendo em conta que os Arcade Fire deram já mais de 40 concertos ao longo desta nova digressão, é possível antever aquilo que o concerto em Lisboa irá reservar aos fãs portugueses - muitas canções novas, mas também os clássicos de sempre e, quem sabe, uma ou outra versão.

Isto porque os Arcade Fire têm aproveitado para incluir algumas versões de temas de outros artistas nos seus alinhamentos: "Don't Get Me Wrong" (The Pretenders) ou "Linger" (The Cranberries) foram apenas alguns desses exemplos.

De resto, canções mais antigas - e celebradas - como "Wake Up", "No Cars Go" ou "Rebellion (Lies)" não têm sido esquecidas ao longo da tour.

Tudo somado, e em média, os Arcade Fire têm tocado 23 canções por noite, encore incluído. O tiro de partida tem sido, invariavelmente, dado com "Everything Now", sendo "Wake Up" guardada para o fim do espetáculo.

O concerto no Campo Pequeno será o primeiro de dois concertos que os Arcade Fire darão este ano em Portugal; recorde-se que a banda canadiana é um dos cabeças de cartaz do festival de Paredes de Coura, que se realiza em agosto.