Diogo Piçarra vai receber esta quinta-feira o Prémio José da Ponte, atribuído anualmente desde 2015 pela Sociedade Portuguesa de Autores a "jovens criadores musicais portugueses".

O cantor sucede a D.A.M.A., Agir e Capicua como vencedor deste galardão. A cerimónia de entrega do prémio está marcada para as 18h30 no Auditório Maestro Frederico de Freitas e é de entrada livre.

Recorde-se que Diogo Piçarra era o grande favorito à vitória na edição deste ano do Festival da Canção, com o tema 'Canção do Fim', mas resolveu desistir depois de ser acusado de plagiar o tema evangélico 'Abre os Teus Olhos'.

O cantor tornou-se conhecido no programa de talentos "Ídolos", que venceu em 2012, e editou até ao momento dois álbuns de originais. 'História', 'Tu e Eu' e 'Dialeto' estão entre os temas mais conhecidos de Piçarra.