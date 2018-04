A Universidade de Nova Iorque divulgou os primeiros resultados de um estudo insólito, no qual 200 pessoas ouviram 260 canções - as suas escolhas foram depois cruzadas com os resultados obtidos em vários testes psicológicos, como um que avalia especificamente a tendência de cada indivíduo para a psicopatia.



De acordo com este estudo, aqueles que evidenciaram, nos seus testes, uma maior tendência para a psicopatia têm entre as suas canções favoritas 'Lose Yourself', de Eminem, e 'No Diggity', dos Blackstreet.

Por outro lado, entre os que tiveram resultados mais longínquos da psicopatia, os temas mais populares eram 'My Sharona', dos The Knack, e 'Titanium', de Sia.



Segundo o mentor do estudo, Pascal Wallisch, o estudo pretende ajudar a identificar indivíduos com tendências psicopatas - uma característica que se encontra com frequência em figuras de poder.



“Não queremos estas pessoas em posições onde possam causar estragos. Precisamos de uma ferramente para identificá-las sem a sua cooperação ou o seu consentimento”, adiantou.