O videoclip de "O Jardim", canção de Isaura e Cláudia Pascoal que representará Portugal na Eurovisão, só será disponibilizado no final deste mês.

No entanto, já é possível ver algumas imagens desse mesmo videoclip, partilhadas por autora e intérprete no Instagram.

A dupla concluiu as gravações no passado fim de semana, tendo a RTP revelado que o vídeo completo será partilhado no final de abril.