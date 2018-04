Madonna continua a conhecer a vida lisboeta e ontem à noite foi beber um vinho do Porto ao Chafariz do Vinho, na Praça da Alegria. Num post partilhado no Instagram, a artista escreveu: "Esta vida de Lisboa... Sentada nos degraus do Chafariz da Mãe d'Água! À espera para ver um filme!".

De seguida, partilhou também uma série de vídeos nas suas "insta stories": num escreve "à procura de água benta" e no outro diz que já a encontrou... num copo de vinho do Porto. "Obrigada", termina.