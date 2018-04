Usar uma t-shirt antiga de uma banda de metal já não está restrito apenas aos fãs do género. A "moda" tomou conta de muitos que, não raras vezes, não conhecem sequer as bandas que usam ao peito.

Há quem não esteja preocupado com essa situação, mas também há quem se irrite; como St. Vincent, que publicou um desabafo no Twitter onde se insurge contra esta moda.

"Quero ser o tipo de pessoa que vê um puto da moda com uma t-shirt antiga dos Metallica e insiste para que cantem um único tema do Ride the Lightning", afirmou.

O desabafo foi encarado com humor pelos Metallica, que na sua conta oficial escreveram que a artista devia desculpar esses mesmos miúdos caso não saibam a letra de "Escape", uma das canções menos conhecidas desse mesmo disco da banda norte-americana.