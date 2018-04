Jay-Z explicou os contornos da sua traição a Beyoncé, contando como o casal conseguiu superar um momento menos positivo.

O caso foi exposto no último álbum de Beyoncé, Lemonade, e também em 4:44, o novo trabalho do rapper.

À conversa com David Letterman, no programa deste na Netflix ("My Next Guest Needs no Introduction"), Jay-Z diz ser hoje "uma pessoa diferente" e que o seu adultério "não foi a pior coisa" que já fez.

"A muitos de nós não são dadas dicas emocionais quando somos novos, especialmente os que cresceram onde cresci, ou os homens em geral", afirmou.

"O que nos dizem é para sermos homens, não chorarmos. E eu quero ter as ferramentas emocionais que são necessárias para que a minha família se mantenha unida".

"Tenho uma mulher maravilhosa que me entende e que sabe que [a minha infidelidade] não foi a pior coisa que já fiz", acrescentou. "Fizemos terapia e amamo-nos um ao outro. Trabalhámos [para nos mantermos unidos]".

E continuou: "Quero acreditar que hoje estamos melhor. Ainda estamos a trabalhar [na relação], a comunicar, a crescer. Estou orgulhoso do pai e do marido que sou hoje por causa desse trabalho".

Na mesma entrevista, Jay-Z confessa ter ficado profundamente comovido quando a sua mãe assumiu publicamente a homossexualidade.