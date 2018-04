Os norte-americanos Thirty Seconds To Mars adiaram o concerto em Lisboa, marcado para 10 de abril no Campo Pequeno, para a Altice Arena, em setembro.



O concerto em Lisboa acontecerá assim a 12 de setembro; a 11 do mesmo mês, Jared Leto e companhia tocam no Pavilhão do Fórum Braga, equipamento que será inaugurado este mês e que tem capacidade para 12 mil pessoas.



Os bilhetes para estas datas são colocados à venda a 7 de abril.



Contudo, segundo a Everything Is New, "todos os portadores de bilhetes para o concerto de 10 de abril terão oportunidade de devolução ou de utilizar o bilhete já adquirido num dos dois concertos agendados para setembro".



"Os bilhetes (para o concerto de 10 de abril) mantêm-se válidos para a nova data, dia 11 de setembro, em Lisboa; quem pretender efetuar a troca para o concerto de Braga, deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o bilhete para efetuar a troca do mesmo. Em caso de pretender a devolução total, esta deverá ser efetuada no respetivo local de compra no prazo máximo de 30 dias a contar da data prevista do concerto (com término a 9 de maio)".

Os bilhetes para o concerto de Braga, a 11 de setembro, custam entre 25 euros (plateia em pé e balcão 1) e 35 euros (golden circle). Para a Altice Arena, há entradas a 34 euros (balcão 2 e mobilidade condicionada), 40 euros (plateia em pé) e 45 euros (golden circle).



A correspondência entre os bilhetes para o Campo Pequeno e para a Altice Arena é a seguinte:



Plateia em Pé > Golden Circle

Bancada > Balcão 1

Camarote 1.ª > Balcão 1

Camarote 2.ª > Balcão 2

Galeria 1.ª > Balcão 2

Galeria 2.ª > Balcão 2

Os Thirty Seconds To Mars vêm a Portugal apresentar “America”, o seu novo álbum, que chega hoje às lojas.