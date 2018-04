Lorde partilhou com os fãs, no Instagram, uma fotografia de uma banheira e na legenda colocou um excerto de 'I Will Always Love You', tema de Dolly Parton que se tornou um sucesso mundial na voz de Whitney Houston... que foi encontrada sem vida precisamente numa banheira em fevereiro de 2012.

Os comentários e as críticas sucederam-se e a artista neozelandesa acabou por retirar o 'post' e partilhar um pedido de desculpa: "uma citação extremamente mal escolhida. Peço muitas desculpas se ofendi alguém - não liguei uma coisa à outra, estava apenas entusiasmada por tomar um banho de imersão. Hoje não é o meu dia".

Entre as mensagem deixadas nos comentários à imagem (que pode ser vista abaixo), um fã dizia "isto é verdadeiramente nojento" e outro questionava Lorde: "vá lá, Lorde, de todas as letras que usas para o teu banho tiveste de escolher uma da Whitney... Por que razão??".