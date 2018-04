Há uma portuguesa a encantar os fãs do conhecido concurso televisivo The Voice na Bélgica. Chama-se Andreia Rio, tem 30 anos e é natural de Sapiãos, em Vila Real.

Emigrada na Bélgica, onde trabalha como enfermeira, a cantora tem somado pontos com as suas interpretações de temas como "Ó Gente Da Minha Terra", um dos fados mais populares de Mariza, ou "Say Something", de Christina Aguilera, a qual adaptou para a língua portuguesa.

Um dos membros do júri, o cantor francês Slimane, que age como mentor de Andreia Rio no programa, não escondeu a emoção que sentiu ao ouvir cantar a portuguesa.

"Por vezes, o público não compreende a língua. Mas eu vou explicar: este programa chama-se The Voice [A Voz] e, para mim, a Andreia é a voz. Esta tua voz, esta sensibilidade e emoção tocam-me profundamente", disse.

Andreia Rio nunca tinha chegado à fase final de um programa do género, tendo já participado, também, na edição portuguesa do The Voice. Em 2008, foi vencedora do 2º Encontro de Fado de Almada e da Grande Noite de Fado Lisboa.

Apontada como a grande favorita à vitória, Andreia Rio diz que irá "cantar pelo povo português, e mostrar o [seu] talento à Bélgica e aos filhos", que vivem consigo e com o seu marido naquele país.

Veja-a no programa Nasci Para Cantar, da TVI, em 2009: