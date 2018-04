Já é conhecido o cartaz completo do North Music Festival, festival que depois de uma primeira edição em Guimarães assenta arraiais na Alfândega do Porto, a 25 e 26 de maio.

Aos já anunciados Prodigy, Gogol Bordello, Guano Apes, Linda Martini, Slow J, Da Chick e First Breath After Coma juntam-se agora os Mão Morta, com o concerto especial "Mutantes S.21", ainda inserido nas celebrações do 25º aniversário do marcante álbum de 1992, e ainda Ermo, Xinobi (em registo 'live') e DJ Ride.

No primeiro dia do festival, Da Chick abrirá o palco principal, seguindo-se os Linda Martini. Guano Apes tocam a seguir, finalizando-se a programação deste palco com o concerto dos Gogol Bordello. O palco Dance – que será fechado - contará com atuações de Ermo e Xinobi.

Ao segundo dia, a música começa nesta zona ribeirinha da Invicta com concertos de First Breath After Coma e de Slow J. Depois, será a vez do concerto especial "Mutantes S.21", de Mão Morta, encerrando-se o alinhamento do espaço principal do festival com os Prodigy. O palco Dance será, neste dia, conduzido DJ Ride.

O bilhete para um dia custa 35 euros e o passe para os dois dias tem o valor de 59 euros.