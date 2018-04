Um dos casais mais poderosos do entretenimento mundial partilhou ontem com os seus fãs uma foto de família que, dez horas depois, já tem mais de cinco milhões de likes.



A dificuldade em conseguir tirar uma boa foto do clã é reconhecida pela própria mãe - Kim Kardashian -, na legenda que acompanha a imagem: “Acho que não percebem como é complicado tirar uma boa foto de família. Isto foi tudo antes de os três miúdos começarem todos a chorar. Acho que também chorei”.

Veja aqui Kim Kardashian e Kanye West retratados na companhia dos seus três filhos: North West, de 4 anos, Saint West, de 2, e a bebé Chicago West, nascida em janeiro.