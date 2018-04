As Pussy Riot vêm a Portugal para atuar no festival Vodafone Paredes de Coura, em agosto.



Fundado por Nadya Tolokonnikova em 2011, em Moscovo, o grupo punk russo é conhecido pelas suas apresentações provocadoras em locais públicos e posições a favor da igualdade de género, dos direitos LGBT e de oposição clara ao presidente russo, Vladimir Putin.

Os protestos do grupo valeram a Maria Alyokhina e Nadezhda Tolokonnikova o cumprimento de uma pena de 21 meses de prisão após uma apresentação em 2012; este ano, dois membros do grupo desapareceram na Crimeia e reapareceram depois de interrogados pelas autoridades.



O Vodafone Paredes de Coura decorre nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto na Praia Fluvial do Tabuão, situada na vila de Paredes de Coura. Os passes gerais estão à venda nos locais habituais pelo preço único de 100 euros. Este é o cartaz confirmado até ao momento:

16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead

18 de agosto

Arcade Fire



+ Linda Martini

The Legendary Tigerman

Surma

Keep Razors Sharp

Slowdive

Big Thief

King Gizzard & the Lizard Wizard

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man

Dead Combo com Mark Lanegan

Frankie Cosmos

Jungle

Marlon Williams

Lucy Dacus

Pussy Riot

Os passes gerais para o festival custam 100 euros.