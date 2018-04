Se na bolsa de apostas das casas de jogo, 'O Jardim' - canção que representa Portugal no festival da Eurovisão - tem oscilado entre os derradeiros lugares do top 20 (atualmente está em 18º), para as nações filiadas na INFE (Rede Internacional de Fãs da Eurovisão) o tema de Cláudia Pascoal está, aparentemente, "fora de combate".

O mais recente clube de fãs da Eurovisão, compreendendo 'colégios eleitorais' de países como Espanha, França, Estados Unidos ou Tunísia, tem divulgado faseadamente os seus top 10, atribuindo às canções concorrentes os pontos habituais na final do festival (12 ao primeiro, 10 ao segundo, de 8 a 1 aos restantes). Até agora, a INFE já divulgou as votações dos fãs de Chipre, Roménia, Bielorrússia e Ucrânia, e há pelo menos dois pontos a salientar: Israel vai na dianteira, confirmando o favoritismo que já lhe é conferido pelas casas de apostas e pelo Wiwibloggs (o mais reconhecido site de fãs); Portugal não obtém qualquer voto dos quatro países que já se pronunciaram.

Se 'Toy', de Netta Barzilai, é a canção que recolhe mais votos de fãs de Chipre e Roménia, há um 'novo' candidato a perfilar-se: França surge como favorita de Ucrânia e Bielorrússia, destaque consideravelmente superior à 8ª posição que ocupa no aglomerado das 'odds' das casas de jogo online. 'Mercy', a canção francesa, é interpretada pelo duo Madame Monsieur.

Sem qualquer ponto para Portugal até ao momento, o somatório das quatro primeiras votações do INFE dá origem a esta classificação provisória:

1.º Israel - 39 pontos

2.º França - 30 pontos

3.º Bulgária - 27 pontos

4.º Bélgica - 19 pontos

5.º Ucrânia - 18 pontos

6.º Estónia - 14 pontos

7.º Dinamarca - 12 pontos

8.º Áustria - 11 pontos

9.º Grécia - 11 pontos

10.º República Checa - 9 pontos

11.º Alemanha - 8 pontos

12.º Bielorrússia - 7 pontos

13.º Finlândia - 6 pontos

14.º Itália - 5 pontos

15.º Austrália - 4 pontos

16.º Suíça - 3 pontos

17.º Suécia - 2 pontos

18.º Irlanda - 2 pontos

19.º Lituânia - 1 ponto

A final do festival da Eurovisão acontece a 12 de maio na Altice Arena, em Lisboa.