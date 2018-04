Ben Harper e Charlie Musselwhite anunciaram um concerto extra na Aula Magna, a 1 de maio, devido à elevada procura de bilhetes para o espetáculo que darão naquela mesma sala a 30 de abril.

Os dois artistas virão a Portugal apresentar os temas de No Mercy In This Land, álbum a ser editado este ano e que é o primeiro que lançam juntos desde 2013.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais, a preços que variam entre os 30 euros (anfiteatro) e os 50 euros (doutorais).